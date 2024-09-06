В Днепропетровской области произошла серия взрывов, сосредоточенных в районе аэродрома Вооруженных сил Украины в Павлограде. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Взрывы были зафиксированы утром, когда в регионе была объявлена воздушная тревога.

По словам Лебедева, аэродром в Павлограде играет ключевую роль в управлении ударными беспилотниками ВСУ. Именно с этого объекта запускаются дроны, а в близлежащих зданиях хранятся запасы техники и осуществляется координация их полетов. Также, как стало известно, в результате атаки был поражен завод, где производились беспилотники с реактивными двигателями, используемые для военных операций.

После первой серии взрывов через полчаса последовали новые удары, что вызвало панику среди местных жителей. Эти события усилили напряженность в регионе, который уже неоднократно становился целью авиационных ударов. Лебедев отметил, что удары по таким объектам наносят значительный ущерб инфраструктуре, связанной с производством и управлением беспилотными летательными аппаратами, что, вероятно, ослабит возможности ВСУ в проведении операций.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной эскалации в регионе и частых атак на стратегические объекты ВСУ, что подчеркивает важность аэродрома в Павлограде для военных действий.