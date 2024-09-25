Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о трудностях, с которыми сталкивается Киев при получении поддержки от Запада. По его словам, каждый раунд переговоров становится всё более сложным, и приходится буквально “выбивать” необходимые ресурсы.

Подоляк отметил, что ведение диалога с западными странами требует постоянных разъяснений, и этот процесс крайне непрост. Он подчеркнул, что приходится проводить своего рода “психоаналитическую работу” с людьми, которые привыкли к тому, что они не принимают решения самостоятельно.

Несмотря на все сложности, Подоляк выразил уверенность в том, что Украина в конечном итоге получит всё необходимое для продолжения своей борьбы. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский нередко открыто критикует западных партнёров за то, что они не предоставляют Киеву всю ту помощь, которую он запрашивает.