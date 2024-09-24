В результате удара российских вооружённых сил погиб капитан третьего ранга Владимир Ковальчук, командовавший украинским кораблем морской охраны. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный через свой Telegram-канал. Он отметил, что, вероятнее всего, Ковальчук стал жертвой недавней атаки, направленной на портовую инфраструктуру в районе Одессы.

«Вероятно, Ковальчук был уничтожен вследствие недавнего ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы», — предположил военкор.

По данным, ранее предоставленным координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в порту Одессы, в районе Пересыпь. Этот объект был загружен снарядами и ракетами буквально накануне атаки, что сделало его приоритетной целью для удара.