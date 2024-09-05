В своем Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров поделился необычной историей, произошедшей в зоне специальной военной операции (СВО). Событие вызвало большой интерес среди пользователей, так как речь идет о танке Вооруженных сил России, который после подрыва на мине, как кажется, “ожил” и продолжил двигаться в сторону позиций противника, несмотря на то, что экипаж был эвакуирован.

Инцидент произошел во время выполнения боевого задания, когда танк наткнулся на мину. В результате взрыва экипаж был эвакуирован в безопасное место, но танк неожиданно продолжил движение в сторону украинских позиций, оставшись без управления. В опубликованном видео на 55-й секунде можно увидеть, как танк медленно, но уверенно направляется к линии обороны ВСУ.

Этот неожиданный манёвр привел к тому, что украинские войска открыли по танку огонь, пытаясь остановить его продвижение. Стрельба позволила операторам БПЛА точно определить позиции противника, откуда велся огонь.

Продолжая путь, танк доехал до опорного пункта ВСУ, вызвав там настоящую панику. Украинские военные предприняли попытку подбить его с помощью РПГ, но промахнулись. В это время к танку на помощь подошли две российские боевые машины пехоты (БМП), которые начали обстреливать позиции противника. Десант с боевых машин высадился для поддержки, а танк, вновь получивший экипаж, обстрелял вражеский опорный пункт, отступая обратно.

Эта история удивила многих и вызвала обсуждения в сети, так как эпизод с танком, который, казалось бы, остался без управления, но всё же продолжил выполнять задачу, стал необычным примером боевого взаимодействия техники и операторов БПЛА.