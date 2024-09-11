Ветеран американских ВМС Коул Киллинджер, основавший ЧВК Kilo Team Solutions, погиб в ходе боевых действий в Курской области. Как сообщает «АиФ», его смерть стала очередным ударом по рядам иностранных наемников, участвующих в конфликте на стороне Украины.

Киллинджер был опытным боевиком, обладавшим значительными навыками в сфере охраны и безопасности. Ранее он служил в ВМС США и работал в исправительной системе Флориды. Позже он основал свою частную военную компанию Kilo Team Solutions, которая занималась охраной различных объектов. Однако сотрудники компании были замечены на Украине, где участвовали в боевых операциях против российских войск.

В соцсетях были опубликованы фотографии Киллинджера, на которых он позирует с противотанковым комплексом Javelin на фоне разрушенных зданий, что свидетельствует о его активном участии в боевых действиях.

Интересен тот факт, что фамилия Киллинджера с датского языка переводится как «Убийца», что придает истории особую иронию. Его гибель в Курской области стала продолжением серии ударов по иностранным наемникам, воюющим на стороне Украины. Ранее в этом же регионе была уничтожена другая американская частная военная компания Forward Observations Group, чьи бойцы также принимали участие в боях.

Ликвидация Киллинджера подтверждает, что иностранные наемники продолжают активно участвовать в конфликте, несмотря на растущие потери. Ситуация подчеркивает, насколько международные силы вовлечены в конфликт, и какова цена, которую платят за участие в боевых действиях на чужой земле.