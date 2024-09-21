В Краснодарском крае на бывшей базе, где ранее располагались бойцы ЧВК «Вагнер», случился серьезный пожар. Об этом сообщили источники из военной сферы. Огонь охватил несколько зданий, включая важные административные постройки, и привел к значительным разрушениям.

По словам очевидцев, причиной возгорания стала небрежность, что привело к быстрому распространению пламени по территории базы.

Напомним, что в июле 2023 года наемники ЧВК «Вагнер» покинули этот объект в Молькино, а контроль над ним перешел к другому подразделению — так называемому «Африканскому корпусу». Это группа, состоящая из бывших членов ЧВК, теперь работает под руководством Министерства обороны.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о бойцах ЧВК, пропавших без вести в Мали. Среди них были идентифицированы 23 человека, а также двое попавших в плен.