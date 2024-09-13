Почему мы склонны к суевериям

Одной из основных мотиваций человеческого разума является потребность находить связи между различными событиями, чтобы предвидеть реальность. Естественный отбор способствовал поиску причинно-следственных связей с целью открытия законов мира и, таким образом, содействия в выживании и воспроизводстве. Источник: The Conversation.

По словам автора статьи, профессора психологии Педро Рауля Монторо Мартинеса (UNED, Мадрид), однажды ему рассказали, что испанская модель и актриса Эльза Патаки, супруга Криса Хеймсворта, на одно из своих первых прослушиваний в Голливуде пришла в носках разного цвета. В спешке она надела первое, что смогла найти в доме. Ее прослушивание прошло великолепно. На следующем кастинге она вернулась к своей обычной привычке носить одинаковые носки, и прослушивание было неудачным. С этого момента Эльза Патаки всегда отправлялась на кастинги в носках разного цвета, считая, что это приносит удачу.

У профессора Мартинеса нет доказательств правдивости этой байки, но она прекрасно демонстрирует модель того, как суеверие формируется и закрепляется в нашем сознании.

В поисках утраченной ассоциации

Мы маниакальные искатели связей, археологи закономерностей, интуитивные футурологи. Наша когнитивная система страдает аллергией на двусмысленность и неопределенность. Ассоциация событий является противоядием от этой «психической аллергической реакции».

Суеверия – темная сторона той предсказательной тенденции, которая так полезна для выживания: они связывают события, никак не связанные между собой. Разве цвет носков может иметь какое-либо отношение к актерским талантам Эльзы Патаки?

Человеческая склонность предсказывать мир создает эти связи. В конце концов, обучающие ассоциации являются краеугольным камнем нашего усвоения моделей поведения. Только в случае суеверий эти ассоциативные механизмы упускаются из виду, они грешат излишеством.

Первый научный подход к суеверному поведению был предложен в 1948 году психологом Берресом Скиннером в ходе своего знаменитого исследования на голубях. Он запрограммировал автоматическую выдачу еды каждые пятнадцать секунд. Что бы голуби ни делали, кормили их в одинаковом темпе.

Через некоторое время Скиннер выяснил, что у большинства птиц (в частности, у шести из восьми) выработались собственные суеверные ритуалы для добычи пищи. Один голубь крутился вокруг себя, другие мотали головой из стороны в сторону, а третий клевал землю. Это явление называется «случайным обусловливанием», чтобы различать его с обучением посредством «оперантного обусловливания», когда животное учится на основе положительных или отрицательных последствий, фактически вызванных его поведением.

Очень похожие результаты были получены и у людей, выполняющих задания, в которых между событиями ими устанавливаются фиктивные связи. Фактически, существует целая область исследований в психологии, посвященная иллюзиям причинности, которые даже были связаны с распространением альтернативных псевдомедицин, таких как гомеопатия или рейки, или паранормальных убеждений.

Сами себе пророки

Когда мы уже создали суеверную причинно-следственную связь между событиями, одним из механизмов, способствующих ее поддержанию, является так называемая «предвзятость подтверждения», являющаяся частью нашего когнитивного инструментария.

Мы склонны уделять больше внимания тем событиям, которые подтверждают наши убеждения, чем тем, которые им противоречат: «Всякий раз, когда я помою машину, идет дождь»; «Доставщик посылки всегда приезжает, когда меня нет дома». Мы легко забываем, сколько раз такие предсказания не сбывались. И в то же время мы хорошо помним момент, когда случились эти неприятные события – из-за эмоционального воздействия, вызванного ими.

Другой механизм, способствующий поддержанию суеверий, основан на том, что психологи называют «самоисполняющимся пророчеством». То есть вера в предсказание может сделать его реальностью благодаря нашим собственным действиям.

Таким образом, если мы сможет убедить Эльзу Патаки надеть одинаковые носки на следующее прослушивание, она, скорее всего, будет очень нервничать из-за отсутствия амулета, и ее выступление серьезно пострадает. В итоге актриса придет к выводу, что ее пророчество подтвердилось, хотя его ратификацию она осуществила сама.

Наши суеверия порабощают нас: если мы их игнорируем, то волнение заставит нас действовать хуже. Об этом многое могут рассказать профессиональные спортсмены – заядлые коллекционеры маний, ритуалов и суеверий.

Чтобы не было хуже

Суеверия абсурдны, но им, как правило, легко соответствовать. Они поддерживаются благодаря схеме «на всякий случай» и «а вдруг это правда». Постучать по дереву, не залезать под лестницу, не проливать воду, скрестить пальцы: все это очень просто и очень дешево.

У известного физика Нильса Бора на стене кабинета висела подкова. На расспросы, как такое возможно, чтобы один из наиболее аналитических умов своего времени верил в суеверные амулеты, Бор обычно отвечал: «Я в них не верю, но мне говорили, что они приносят удачу даже тем, кто не верит в них».

Но ведь это и не обходится нам дорого, верно? Суеверное поведение было бы более редким, если бы нам приходилось делать по сто отжиманий, чтобы набрать удачу перед экзаменом. Мы бываем наивны, но не настолько, чтобы победить свою лень.

Культурная интеграция

Суеверия часто внедряются в наследие традиций и обычаев общества. Они позволяют нам идентифицировать себя с ценностями нашей культуры через общие привычки и ритуалы. Несложно представить, если бы носочное суеверие Эльзы Патаки распространилось среди населения, то очень многие носили бы разные носки на экзамене по вождению или на интернет-свиданиях.

Во многих культурах суеверия имеют многовековые или даже тысячелетние корни, поэтому проследить их происхождение очень сложно. Похоже, что стук по дереву происходит из древних кельтских представлений о душах, населяющих деревья. С другой стороны, черные кошки в средние века ассоциировались с ведьмами, хотя в Шотландии они неизменно считаются символом удачи. Кстати, последнее – хорошая демонстрация произвольности суеверий.

Число тринадцать имеет очень плохую репутацию в прессе. По утверждению американской компании Otis, около 85% ее лифтов, установленных в зданиях высотой более двенадцати этажей, не имеют кнопки с цифрой тринадцать. Вероятно, происхождение этого распространенного суеверия связано с Иудой Искариотом, тринадцатым участником Тайной вечери в христианстве. Страх пятницы 13-го сочетает в себе это числовое суеверие с памятью о праздновании Страстной пятницы – рокового дня, в который был распят Иисус Христос.

Мы существа разумные… но при этом пьем одну за другой порции в барах, как отмечает испанская группа Siniestro Total в одной из своих композиций.

Наша естественная рациональность не логическая, а биолого-логическая или психолого-логическая. Эволюция предоставила нам арсенал когнитивных приемов, позволяющих обрабатывать большие объемы информации и принимать быстрые (обычно успешные) решения на основе частичных и неоднозначных данных, получаемых нами из окружающей среды. С другой стороны, применение логического и аргументированного мышления требует утомительной задачи дисциплинирования нашего ума, чтобы предотвратить ошибки и предубеждения человеческого мышления.

Обе системы мышления присутствуют в нас без видимого конфликта. С одной стороны, это интуитивная и автоматическая система, руководствующаяся бытовыми правилами, способная привести к предвзятости и заблуждениям мышления. С другой стороны, это аналитическая и рефлексивная система, более медленная и затратная, которая при правильных условиях позволяет вести себя рационально и логично.

Поэтому даже в самых рациональных и аналитических умах могут существовать иррациональные убеждения и абсурдные суеверия. Вспомним Нильса Бора с его счастливой подковой. Когда мы снимаем мантию ученого или тогу судьи, наш разум становится столь же доверчив, как и разум наших доисторических предков. Так скрестим же пальцы, чтобы разум не покинул нас полностью.