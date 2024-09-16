Медицинские специалисты сообщают о появлении нового, более мощного штамма COVID-19 под названием XEC, который активно распространяется по Европе и другим регионам мира. Эксперты предупреждают, что это может быть лишь началом его глобального распространения.

Впервые выявленный в Германии в июне, штамм XEC уже обнаружен в 15 странах на трех разных континентах. Специалисты полагают, что с наступлением холодного сезона этот вариант вируса может стать доминирующим в течение нескольких месяцев.

Доктор Элизабет Хадсон, руководитель регионального отделения инфекционных заболеваний в Kaiser Permanente Southern California, отметила, что медицинское сообщество будет внимательно следить за развитием этого штамма в ближайшие недели. По её словам, XEC уже зафиксирован в Западной Европе, включая Германию и Нидерланды, и распространяется с высокой скоростью.

В Соединенных Штатах этот штамм также был обнаружен, однако его распространенность пока остается низкой. XEC является комбинацией вариантов KS.1.1 и KP.3.3 и вызывает симптомы, сходные с признаками гриппа и простуды.

Большинство заболевших восстанавливаются в течение нескольких недель, но в некоторых случаях требуется больше времени на выздоровление, а иногда и госпитализация. Общие симптомы включают повышенную температуру, постоянный кашель, утрату вкуса или обоняния, одышку и чувство сильной усталости.

Кроме того, часто наблюдаются такие признаки, как головная боль, боль в горле, заложенность или насморк, потеря аппетита, диарея, тошнота и рвота.