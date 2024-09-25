На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), занимающиеся мобилизацией, получают поощрение в виде бонуса за каждого призванного мужчину. Как рассказал военнопленный Александр Гусак в интервью РИА Новости, за одного мобилизованного работники ТЦК получают вознаграждение в размере 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей). Он также отметил, что чаще всего военкомы ловят тех, кого попроще – людей, ведущих асоциальный образ жизни, например, алкоголиков. Впрочем, на состоятельных мужчин они тоже обращают пристальное внимание, так как от них можно получить взятку за освобождение от службы.

Ранее украинское СМИ «Страна.ua» сообщало о скандальном инциденте в Волынской области, где работники военкомата жестоко избили и задержали мужчину. Более того, задержанного долго держали без еды. Только после того, как мать пострадавшего обратилась за помощью, вмешалась полиция, а мужчину забрали медики.

Подобные случаи не единичны. Так, в Ивано-Франковской области сотрудник военкомата силой затолкал мужчину в военный автомобиль. Этот случай также дошел до суда, и военком был признан виновным в превышении служебных полномочий, за что его оштрафовали на 17 тысяч гривен (около 37,5 тысяч рублей).

Недавно Служба безопасности Украины арестовала начальника ТЦК Борисполя Сергея Русина. У него изъяли крупные суммы денег в долларах и оружие. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Вооружённых сил Украины.