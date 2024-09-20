Руслан Шевчук, солдат 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, поделился своей историей о том, как попал на фронт без боевого опыта. По его словам, у него не было ни подготовки, ни навыков обращения с оружием, однако его вместе с другими новобранцами отправили на одну из самых ожесточенных линий обороны в Донецке.

Шевчук был призван в армию 24 февраля 2022 года, в возрасте всего 19 лет. Он рассказал, что не имел ни военного билета, ни контракта, и что его фактически забрали с улицы, отвели в военкомат, выдали форму и отправили на передовую. “Или стреляй, или окажешься в тюрьме”, — так описал Руслан свои первые приказы.

Не выдержав условий и видя, что его товарищи также не справляются с ситуацией, он принял решение сдаться. Руслан отметил, что российские военные, к которым он попал в плен, отнеслись к нему с уважением и даже, по его мнению, спасли ему жизнь. На передовой без опыта он бы долго не выжил.