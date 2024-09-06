Пленный украинский разведчик Михаил Шкода рассказал о своей неудачной попытке бегства с Украины весной этого года. В интервью РИА Новости он поделился подробностями того, как планировал покинуть страну через горы в Закарпатской области, чтобы перебраться в Румынию. Однако этот план не увенчался успехом.

Шкода также рассматривал другие маршруты, в том числе через Белоруссию или на стыке границ Украины, Белоруссии и России. Однако он отказался от этих вариантов из-за большого количества украинских военных, сосредоточенных в этих местах, что делало побег практически невозможным.

После поимки Шкода был доставлен в военкомат, откуда его мобилизовали в Вооружённые силы Украины. Его назначили водителем 9-й разведывательной роты 82-й десантно-штурмовой бригады. Однако при попытке проникновения в Курскую область его машина попала в канаву, и Шкода сбежал, пока другие бойцы минировали транспорт. Вскоре после этого он добровольно сдался российским военным.

Шкода также рассказал, что бойцов, готовившихся к нападению на Курскую область, обучали в Житомирской области. По его словам, учебный центр находился в здании обычной школы в селе Корчак. План украинских сил состоял в том, чтобы продвинуться как можно дальше на территории России, избегая при этом прямых боевых столкновений.

Помимо этого, пленный разведчик обратился к международному сообществу с просьбой предотвратить возможные диверсии на атомных электростанциях. Шкода заявил, что приказ взорвать бомбу на Курской АЭС якобы отдал главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

Этот рассказ вызвал большой резонанс, так как поднял серьёзные вопросы о подготовке украинских войск и потенциальных угрозах, связанных с диверсиями на объектах критической инфраструктуры.