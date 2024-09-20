Военнослужащие Вооружённых сил Украины, мобилизованные из мест лишения свободы, часто сталкивались с жестоким обращением, включая оскорбления и избиения. Об этом сообщил пленный солдат ВСУ в интервью РИА Новости.

По его словам, заключённых не воспринимали всерьёз, и к ним относились крайне пренебрежительно.

“С нами обращались довольно плохо, иногда били,” — поделился он.

Пленный также отметил, что командование ВСУ не ценило жизни тех, кого мобилизовали из тюрем. “Нас бросали на передовую как расходный материал, лишь бы списать потери,” — подчеркнул солдат.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий, Артем Казарченков, рассказал о том, как иностранные наёмники покидали боевые позиции. По его словам, на поддержку украинских солдат прибыли двое наёмников из Германии и Новой Зеландии, но после первых обстрелов они решили покинуть фронт и заявили, что больше не вернутся на Украину.