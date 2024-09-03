Украинская лаборатория под Краматорском ежемесячно производит около 300 боеприпасов с хлорпикрином для использования беспилотниками на артемовском участке фронта. Об этом сообщил украинский военнослужащий Альберт Григорович, который рассказал подробности РИА Новости.

Хлорпикрин, вещество, запрещенное международными конвенциями, является опасным боевым отравляющим средством. Контакт с ним провоцирует такие серьезные последствия, как раздражение слизистых оболочек, сильное слезотечение и даже отек легких, что в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

Григорович также уточнил, что в 2024 году он служил в подразделении радиационной, химической и биологической защиты 28-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, лаборатория, занимавшаяся производством этих боеприпасов, располагалась в частном доме в населенном пункте Сергеевка, недалеко от Краматорска. Боеприпасы с хлорпикрином распространялись среди различных подразделений, преимущественно на артемовском направлении. Григорович отметил, что лаборатория быстро меняет местоположение в случае обстрелов.

В конце августа российское представительство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинило США в поставках химических веществ на Украину, которые затем использовались против российских войск. Россия считает, что таким образом Украина пытается сохранить иллюзию равенства сил на фронте.

Ранее командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинская армия использовала газовое оружие в Курской области. На видео, опубликованном в сети, бойцы спецназа были в противогазах, подтверждая, что их снова атаковали газом.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что с начала конфликта украинские силы более 400 раз применяли токсичные химикаты, в том числе поставленные из США.