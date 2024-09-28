Украинские военные, прошедшие обучение для работы с западными танками, уже долгое время ожидают получения техники в тылу. Об этом сообщил один из пленных механиков-водителей Владимир Кузько.

Он рассказал, что его товарищи завершили подготовку для управления танками Leopard, однако не получили возможности применять свои навыки на практике. Несмотря на завершённое обучение, техника им до сих пор не передана.

Потери украинских вооружённых сил в западной бронетехнике вызывают беспокойство. По данным европейских изданий, только на этом этапе конфликта ВСУ лишились значительного числа боевых машин. Среди утраченных единиц упоминаются танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder, что значительно ослабляет силы на поле боя.