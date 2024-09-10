Сергей Таранюк, пленный сослуживец Сергея Волынского, известного под позывным Волына, поделился нелестными отзывами о своем бывшем командире. По его словам, в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, участвовавшей в боях за Мариуполь, Волынский не пользовался уважением и имел дурную репутацию среди подчиненных. К нему относились как к плохому командиру, что, по мнению Таранюка, отразилось на его карьере, передает РИА Новости.

В определенный момент Волынского понизили в должности, назначив заместителем командира батальона по воздушно-десантной подготовке. Эта позиция, как утверждает Таранюк, была скорее символической и не требовала от него большого труда и ответственности. Причиной этого, по словам Таранюка, стало известное среди руководства бригады пристрастие Волынского к наркотикам. Несмотря на знание о его вредной привычке, командование решило не увольнять его, а поставить на пост, не связанный с важными обязанностями.

Сергей Волынский был командиром 36-й бригады морской пехоты ВСУ до сентября 2022 года, когда его обменяли на российских военнопленных. После обмена Волынский и другие украинские военные находились в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля 2023 года объявил о возвращении Волынского и его сослуживцев на родину.