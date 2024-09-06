В Курской области спецназовцы подразделения “Ахмат” вступили в бой с группой украинских военнослужащих. В результате столкновения трое украинских солдат были ликвидированы, а ещё трое взяты в плен. Об этом сообщил один из пленных бойцов, Сергей Левуш, в беседе с корреспондентом ТАСС.

Левуш рассказал, что его подразделение изначально находилось в Сумской области, а затем на бронемашинах “Козак” пересекло границу с Курской областью. По его словам, бой начался, когда украинские военные заметили российских спецназовцев, обозначенных красными повязками. Они попытались спрятаться в окопах, но российские силы заметили их и вскоре вернулись, что привело к перестрелке. Левуш отметил, что бой был интенсивным, солдаты использовали гранаты, и в итоге трое его товарищей погибли, а он сам вместе с двумя другими был захвачен в плен.

Министерство обороны России ранее сообщало о попытках украинских войск проникнуть на территорию Курской области, что привело к установлению режима контртеррористической операции (КТО) в регионе. Столкновение в этом районе стало ещё одним эпизодом в ходе продолжающегося конфликта на фоне усиливающегося противостояния вдоль границ России.