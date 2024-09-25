Бывший военком Николай Юрченко, попавший в плен, высказал своё мнение о том, как можно остановить принудительную мобилизацию на Украине. В беседе с ТАСС он заявил, что для прекращения массового призыва необходимо объединённое сопротивление как со стороны общества, так и военкоматов. По его мнению, только совместные действия смогут оказать реальное влияние на ситуацию и изменить её.

Юрченко отметил, что сотрудники военкоматов должны задуматься о своей роли в мобилизационном процессе. Он подчеркнул, что каждый мужчина на Украине может рано или поздно столкнуться с военным призывом и получить повестку, и это должно вызывать беспокойство не только среди обычных граждан, но и среди самих работников территориальных центров комплектования.

Ранее Николай Юрченко рассказал, как оказался на передовой. По его словам, он был отправлен в зону боевых действий в качестве наказания за невыполнение плана по мобилизации. Командование решило, что ему необходимо получить боевой опыт, и направило его на фронт в качестве солдата.

Таким образом, Юрченко призывает своих коллег и общество не оставаться в стороне и предпринимать шаги, чтобы прекратить насильственный призыв, который затрагивает каждого жителя страны.