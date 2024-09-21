Украинский военнопленный рассказал, как оказался в плену из-за дезинформации командования. По его словам, им обещали поддержку, которая так и не пришла, а обман стал очевиден только тогда, когда он понял, что попал в руки российских военных. Военный вспоминает, что в тот день по связи услышали обещание подкрепления, но вместо этого они сели в БМП и по ходу движения осознали, что оказались у российских солдат.

Он также поделился тем, что его подразделение, как оказалось, было единственным на этом участке фронта, несмотря на заверения командиров, что рядом находятся другие силы ВСУ.

Устенко отметил, что пошел в военкомат добровольно, так как ранее проходил срочную службу и не стал уклоняться от мобилизации. После этого его отправили в десантно-штурмовую бригаду, где он отказался служить в штурмовых отрядах. Вскоре его перевели в национальную гвардию, где остро ощущалась нехватка личного состава.

Подготовка бойцов была минимальной — только одно занятие в месяц с крайне ограниченным количеством патронов. Устенко добавил, что солдатам часто дают искаженную информацию о реальном положении дел на фронте, а командиры, к которым их направляют, относятся к бойцам безразлично, воспринимая их как “пушечное мясо”.