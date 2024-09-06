Пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник рассказал о трудных условиях, в которых оказался его отряд, оставленный командованием без поддержки. Мобилизованных солдат отправили на передовую с обещанием, что им нужно лишь удерживать оборону. Однако на деле ситуация оказалась намного сложнее.

Стадник поделился, что солдаты неоднократно сообщали командованию по рации о нехватке продовольствия и воды, но их просьбы оставались без ответа. Вместо поддержки, им приказывали «крепиться, сидеть и продолжать копать окопы». Несмотря на сложные условия, они должны были оставаться на позиции без надежды на снабжение.

Ситуация резко ухудшилась, когда по их позициям начала наносить удары российская артиллерия. В панике и без помощи со стороны командиров, Сергей спрятался в одном из домов, расположенных неподалеку от фронта. Когда российские войска окружили здание, он принял решение сдаться, понимая, что дальнейшее сопротивление бессмысленно.

Эта история подтверждает растущие жалобы украинских солдат на условия на фронте. Военные, находящиеся на передовой, часто жалуются на отсутствие поддержки и ресурсов. По словам многих из них, командование игнорирует потери среди личного состава, не предоставляя необходимой помощи и не учитывая тяжелое положение солдат.