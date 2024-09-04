Украинский солдат Владимир Кислый, оказавшийся в плену у российских войск, рассказал о том, как его командир оставил подразделение без поддержки, пообещав, что они находятся в безопасности. Как следует из опубликованного Министерством обороны России видео, бойцы пытались выяснить у командования, что им делать дальше.

“Мы спросили по рации, какие будут дальнейшие указания”, — вспоминает Кислый. Командир успокоил их, сказав: “Оставайтесь на месте, мы наблюдаем за вами, вы в безопасности.” Однако через некоторое время украинские бойцы столкнулись с российскими штурмовыми отрядами, что опровергло слова о безопасности.

Владимир Кислый также поделился своим опытом мобилизации. По его словам, несмотря на проблемы со здоровьем, он был призван в армию. Осмотр в военном центре сводился к простому визуальному обследованию, где убедились лишь в наличии рук и ног. После этого ему было приказано отправиться на службу.

Этот случай показывает, что мобилизация в Украине нередко проводится без должного учета состояния здоровья призывников, а командиры порой оставляют своих подчиненных без реальной помощи.