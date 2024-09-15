Специалисты МЧС России провели демонстрацию свалки сбитых западных ракет, среди которых оказались Storm Shadow и ATACMS. Этот показ был организован на полигоне, где происходит разборка и хранение подобных снарядов. Репортаж был подготовлен телеканалом «Звезда», и зрителям была предоставлена возможность увидеть внутренние устройства ракет.

Как рассказал начальник пиротехнического отряда с позывным Блондин, команда специалистов занимается обезвреживанием не только сбитых ракет, но и тех, которые не сработали как положено. Каждый найденный объект требует особого внимания. Например, одну из ракет обнаружили на частном участке. Боеголовка была уничтожена на месте, а остальные детали отправлены на переработку.

Особое внимание уделяется электронным компонентам ракет. Их тщательно демонтируют и передают на дальнейшее исследование в специализированные лаборатории. Пиротехники отмечают, что все работы проводятся вручную, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

После детального анализа ракетные элементы могут отправиться в музеи, где они займут место среди других трофеев. Процесс обезвреживания этих сложных устройств требует большого мастерства, так как внутри ракет могут скрываться неожиданные механизмы или ловушки.

Как уточняет телеканал, пиротехники работают с боеприпасами, с которыми у них нет опыта. Это создает дополнительную опасность, ведь невозможно на 100% предугадать, что произойдет при разборке. Ракета может взорваться прямо во время работы, и это всегда остается потенциальной угрозой.

Специалисты МЧС прилагают все усилия для обеспечения безопасности, несмотря на высокий риск, сопровождающий их работу.