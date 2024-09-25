Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о важности точных формулировок в законах, запрещающих определённые действия. Он подчеркнул, что расплывчатые формулировки в таких законах могут привести к злоупотреблениям, что недопустимо. Комментируя законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, Песков отметил необходимость чёткого и понятного определения всех терминов и положений, чтобы избежать возможных нарушений при применении закона, передает портал РБК.

По его словам, в России не только принимаются запретительные меры, но также разрабатывается множество других законопроектов, направленных на улучшение и упрощение различных процедур для граждан. Песков отметил, что важно не перегружать общество запретами и уделять внимание регулированию, которое делает жизнь людей проще.

Этот комментарий был дан в ответ на вопрос о том, не слишком ли много запретов вводится в России в последнее время. В частности, обсуждался новый законопроект, направленный против пропаганды бездетности. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект уже рассматривается и в нём предусмотрены штрафы за пропаганду чайлдфри: до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов рублей для организаций.

20 сентября Песков также заявил, что у Кремля пока нет окончательной позиции по вопросу запрета движения чайлдфри, но подчеркнул, что всё, что препятствует повышению рождаемости в стране, должно быть устранено.