Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал призывы Владимира Зеленского принудить Россию к миру серьезным просчетом украинского лидера. Такая позиция киевских властей неизбежно приведёт к негативным последствиям для украинского руководства. Принудить Москву невозможно, так как российская сторона и без того выступает за мир. Вот только при условии обеспечения собственной безопасности и выполнения задач, поставленных в рамках специальной военной операции.

Россия, по словам Пескова, готова к мирному урегулированию, но только если это будет соответствовать её стратегическим интересам и безопасности. Без достижения этих целей любые попытки давления на Москву обречены на провал.

Ранее Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что конфликт с Россией не может быть решён через переговоры и что единственный путь к прекращению боевых действий — это “принудить Москву к миру”. Он также настаивает на реализации своей “формулы мира”, которая основывается на принципах Устава ООН.

Однако Кремль категорически отвергает предложение Зеленского, так как его план включает вывод российских войск за границы 1991 года. Вместо этого, российский лидер Владимир Путин ранее выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди которых вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Эти требования были восприняты Киевом как ультиматум и полностью отклонены.

Тем временем, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в своём выступлении обвинил Зеленского в том, что он пытается вовлечь Запад в более активную фазу конфликта, что может привести к глобальной катастрофе. По словам Небензи, украинский лидер своими действиями фактически подталкивает мир к риску Третьей мировой войны.