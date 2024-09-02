Россия уже начала реагировать на агрессивные действия ВСУ в Курской области и не собирается останавливаться. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Во время беседы Зарубин напомнил, что президент Владимир Путин ранее пообещал украинским властям достойный ответ на их атаки. В связи с этим журналист задал Пескову вопрос о том, когда станет ясно, какие конкретные меры примет российское руководство в ответ на нападение.

На это Песков ответил, что реакция уже началась и это не единичное событие. По его словам, российские военные уже принимают активные меры в ответ на действия противника как в приграничных регионах, так и на поле боя.

“Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?”, – поинтересовался пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что усилия по отражению атаки украинских войск будут продолжаться. У российского руководства нет сомнений в том, что эти меры приведут к должным результатам.