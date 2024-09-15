За первые восемь месяцев 2024 года Пещера Прометея, Мартвильский каньон, Национальный парк Мтирала, каньон Цалки и Сатаплия стали самыми популярными природными объектами среди туристов в Грузии. Агентство охраняемых территорий сообщило, что общее число посетителей этих мест составило 619 743 человека, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество посетителей привлек Мартвильский каньон — его увидели 193,7 тысячи человек. Пещеру Прометея посетили 187,4 тысячи туристов, в Сатаплии побывали 95,7 тысячи человек, каньон Цалка привлёк 73,9 тысячи гостей, а Национальный парк Мтирала — 69,1 тысячу.

Согласно данным Агентства, многие туристы предпочитают места с развитой инфраструктурой, что способствует росту их популярности. Сатаплия, Мартвильский каньон и Пещера Прометея стали особенно востребованными направлениями, к которым присоединилась и недавно открытая Пещера Навенахеви.

Общая статистика показывает, что за этот период 25 охраняемых территорий Грузии посетили 364 175 граждан страны и 469 415 иностранных туристов. Среди зарубежных гостей лидируют россияне (88,5 тысячи), за ними следуют туристы из Индии (около 54 тысяч), Израиля (45,2 тысячи), Польши (36,4 тысячи) и Беларуси (31,5 тысячи).