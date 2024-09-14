Крупнейший туроператор России, Pegas Touristik, объявил о расширении программы зимних туров в Таиланд. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь туристы из 17 городов смогут воспользоваться предложением компании.

Особое внимание уделено увеличению рейсов в популярный курорт Паттайя. Новые рейсы будут отправляться из шести городов, включая девять крупных населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока. Также увеличено количество вылетов на Пхукет — к списку добавлены Уфа, Челябинск, Екатеринбург, и еще несколько городов, таких как Казань, Иркутск, Красноярск, Хабаровск и другие.

Туры на Пхукет на 12 ночей предлагают туристам разнообразные варианты по стоимости: из Челябинска поездка обойдется в 212 тысяч рублей, из Новокузнецка — около 200 тысяч рублей, а из Владивостока — приблизительно 208 тысяч рублей. Полеты по этому направлению начнутся в конце октября и будут доступны до конца апреля 2027 года.