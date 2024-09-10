Чрезмерное увлечение планшетами и смартфонами может негативно сказаться на здоровье детей, предупредила врач-педиатр Екатерина Морозова из клиники академика Ройтберга. В интервью РИАМО она объяснила, что постоянное времяпрепровождение с гаджетами может привести к нарушениям осанки, ожирению и даже диабету у ребенка.

По словам Морозовой, избыточное использование технологий снижает физическую активность детей, что в свою очередь может затруднить их обучение. Постоянное сидение за экраном приводит к ухудшению почерка, грамотности, а также к проблемам с памятью и концентрацией. Дети, которые много времени проводят с гаджетами, чаще страдают от нарушений усидчивости и становятся менее внимательными.

Кроме того, синий свет от экранов нарушает циркадные ритмы организма, что влияет на качество сна. Это также может привести к нарушениям сна и общему ухудшению самочувствия.

Недавно Министерство здравоохранения РФ выпустило рекомендации для родителей по выбору мобильных телефонов для детей и подростков. В рекомендациях подчеркивается, что лучше выбирать смартфоны с низким уровнем излучения, который можно узнать по показателю SAR в техническом паспорте устройства. Родителям советуют избегать разговоров по телефону, когда он находится на зарядке, а также не использовать гаджеты в местах с высоким уровнем электромагнитного излучения, таких как метро и подземные переходы.

Таким образом, разумное использование технологий и внимание к рекомендациям специалистов помогут минимизировать потенциальный вред от гаджетов и сохранить здоровье детей.