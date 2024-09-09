Многие считают, что жертвами буллинга в школах становятся только слабые и замкнутые дети. Однако это мнение, как оказалось, не совсем верно. Педагог и руководитель регионального преподавания Академии MAXIMUM Виктория Подсухина в своём комментарии для «Ленты.ру» объяснила, что на самом деле травля может затронуть любого ученика, вне зависимости от его уверенности в себе.

Буллинг — это явление, которое не всегда связано с личностью ребёнка. Причиной травли может стать не его слабость, а поступки или отказ подчиниться мнению большинства. Подсухина подчёркивает, что травить могут и уверенных в себе детей, а не только замкнутых и тихих. Этот стереотип мешает многим родителям и учителям понять, что проблема может затронуть любого школьника.

Важно помнить, что корни буллинга часто скрываются не в недостатках или особенностях поведения жертвы, а в проблемах самого агрессора. Буллинг — это не способ борьбы с «слабыми», а проявление внутренних конфликтов и неуверенности у тех, кто выступает в роли агрессора. Агрессивное поведение, как правило, является следствием личных неудач или сложностей в жизни самого зачинщика травли.

Одной из предложенных мер для борьбы с этой проблемой в России стало введение опросов в школах, которые могли бы выявить случаи буллинга. Депутат Госдумы Анна Скрозникова направила инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе было указано, что среди причин, по которым дети не хотят ходить в школу, выделяются травля и насмешки со стороны одноклассников. Также немаловажную роль играет отношение учителей и отсутствие интереса к учёбе.

Многие дети боятся рассказывать о своей проблеме взрослым. Родители и педагоги иногда просто не видят, что ребёнок подвергается агрессии, поскольку буллинг может быть не только физическим, но и психологическим. К примеру, это могут быть постоянные насмешки, издёвки или игнорирование со стороны сверстников, что часто оказывается не менее болезненным, чем физическое насилие.

Признание того, что буллинг может затронуть любого ученика, поможет лучше понять суть проблемы и эффективно с ней бороться. Родителям важно поддерживать открытое общение с детьми, интересоваться их школьной жизнью и быть готовыми оказать помощь, если ребёнок сталкивается с трудностями. Учителям и администрации школы также необходимо активно работать над созданием безопасной и комфортной атмосферы для всех учеников.

Инициативы по выявлению травли в школах и повышению осведомлённости о проблеме буллинга помогают сделать школьную среду более безопасной и поддерживающей. Ведь понимание того, что проблема не связана исключительно с личными качествами жертвы, даёт возможность бороться с ней более эффективно, устраняя причины на уровне школы и общества в целом.