С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу значительные изменения в сфере здравоохранения, сообщает Парламентская газета. Эти нововведения направлены на улучшение качества медицинских услуг и оптимизацию работы учреждений здравоохранения по всей стране.

Одним из ключевых изменений станет введение единого федерального регистра лиц с вирусными гепатитами. Этот регистр войдет в Единую государственную информационную систему здравоохранения и станет важным инструментом для контроля за состоянием пациентов. Все медицинские учреждения обязаны будут передавать информацию о пациентах, их лечении и результатах анализов в течение двух часов после получения данных. Это новшество позволит быстрее оказывать помощь больным и эффективнее планировать расходы на их лечение.

Кроме того, изменения затронут работу психиатрических стационаров. Врачи получат возможность временно ограничивать число посетителей у отдельных пациентов, а также регулировать длительность встреч и общение по телефону. Все решения должны быть обоснованными, а пациенты и их родственники будут уведомляться об этом в течение восьми часов.

Еще одним важным нововведением станет расширение полномочий специалистов с высшим немедицинским образованием. Теперь инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские логопеды и психологи получат право участвовать в оказании медицинской помощи в рамках своих должностных обязанностей, что позволит улучшить качество реабилитации и психологической поддержки пациентов.

Министерство здравоохранения также утвердило новую классификацию природных лечебных ресурсов и перечень показаний для санаторно-курортного лечения. Теперь для каждого заболевания будут рекомендованы определенные методы лечения, включая использование минеральных вод, лечебных грязей и климатотерапии, что сделает оздоровительные программы более индивидуализированными и эффективными.

В небольших населенных пунктах, где нет аптек, участковые больницы получат право продавать лекарства в розницу. Это существенно повысит доступность медикаментов для жителей отдаленных районов, особенно тех, где нет аптек.

Также упростится процедура получения лицензий на деятельность, связанную с оборотом наркотических и психотропных веществ для медицинских организаций. Теперь заявления можно будет подавать через портал госуслуг, а срок выдачи лицензии сократится до восьми рабочих дней, что ускорит процесс получения разрешений.

Эти изменения демонстрируют стремление улучшить качество медицинского обслуживания и сделать его более доступным для всех граждан, независимо от места их проживания.