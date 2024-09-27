Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мысль, что истинное счастье невозможно без добрых дел. По его словам, добродетель и счастье настолько тесно связаны, что их можно назвать почти синонимами. Он подчеркнул важность добрых поступков как основы для благополучной и счастливой жизни. Именно через них, по мнению патриарха, человек может достичь личного счастья и внести вклад в общественное процветание, передает РИА Новости.

Выступая после литургии в храме преподобной Евфросинии Московской в Котловке, патриарх обратил внимание на то, что добрые дела должны быть в центре жизни каждого человека. Он отметил, что на Страшном суде Господь не будет интересоваться статусом или должностью, которую занимал человек. Гораздо важнее будут его поступки: помогал ли он нуждающимся, накормил ли голодного, поддержал ли больного.

Патриарх Кирилл также подчеркнул, что оправдания, связанные с занятостью, работой или семейными проблемами, не имеют значения перед лицом вечных вопросов. Единственное, что действительно важно, — это жизнь, прожитая с верой и добрыми делами. Это, по его словам, и есть настоящая цель человека, ради которой стоит стремиться к добродетели каждый день.