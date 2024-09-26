Бывший адвокат Эльман Пашаев, ранее попавший под арест, оказался замешан в схеме, связанной с мобилизованными заключенными, участвующими в специальной военной операции (СВО). Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, Пашаев предлагал осужденным возможность избежать боевых действий, за что требовал крупные суммы денег.

Как утверждают источники, адвокат, который в то время служил в 95-м полку, использовал свое положение для финансовой выгоды. Одна из жен заключенных рассказала, что в марте ее муж решил отправиться на фронт, чтобы сократить срок заключения. Однако Пашаев предложил ему остаться в тылу за 1,2 миллиона рублей. Оплата должна была быть произведена в два этапа, чтобы не привлечь лишнего внимания. Женщина, которая почти согласилась на такую сделку, вспомнила нашумевшую историю с актером Михаилом Ефремовым и решила отказаться.

По имеющимся данным, как минимум пятеро человек согласились на предложение Пашаева. Общая сумма ущерба оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Эти люди теперь намерены подать в суд.

Ранее стало известно, что бывший адвокат обвиняется в незаконном получении 3 миллионов рублей за инсценировку ранения. В середине сентября Пашаев был задержан по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.