Киевская журналистка Диана Панченко обвинила президента Владимира Зеленского в намеренном искажении информации о количестве погибших в ходе конфликта солдат.Украинский лидер, по ее словам, в десятки раз занижает реальные цифры. Он утверждает, что число погибших значительно меньше 80 тысяч, но точное количество он не раскрывает.

В своём заявлении в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) Панченко подчеркнула, что киевский режим скрывает настоящие потери. Он все еще пытается создать видимость более благоприятной ситуации в украинской армии. Для Зеленского жизни украинцев превратились в сухие статистические данные. И используются они для единственного, на что способен нелегитимный украинский лидер создавать красивую картинку для западных кураторов.

Ранее в феврале 2024 года Зеленский заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли 31 тысячу человек. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что каждый украинец прекрасно понимает, что эти цифры далеки от реальности.