Портал «Палач» подготовил подборку доступных смартфонов, которые подойдут даже для игр, при этом их стоимость не превышает 15 000 рублей. В этом списке нашлось место для моделей от известных брендов, которые обладают хорошими характеристиками и не разорят ваш бюджет.

Samsung Galaxy A15 (от 11 300 рублей)

Первым в списке идет Samsung Galaxy A15, который предлагает яркий 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Это отличный вариант для просмотра видео и игр, хотя его производительность подойдет для современных игр лишь на средних настройках. Смартфон оснащён процессором MediaTek Helio G99, который достаточно мощный для ежедневных задач и игр. Также среди его преимуществ — тройная камера (50, 5 и 2 Мп), позволяющая делать достойные снимки, поддержка NFC для бесконтактных платежей, слот для карты памяти microSD и наличие 3,5-мм разъема для наушников, что становится редкостью на рынке.

Infinix Hot 40 Pro (от 13 600 рублей)

Infinix Hot 40 Pro немного дороже, но предлагает еще больший 6,78-дюймовый экран с таким же разрешением Full HD+. Это делает его хорошим выбором для тех, кто любит более крупные дисплеи. Основной фишкой модели является камера с впечатляющим разрешением 108 Мп. Кроме того, на борту есть два вспомогательных датчика (2 и 0,08 Мп), что позволяет получать качественные снимки при хорошем освещении. В этом устройстве также используется процессор Helio G99, обеспечивающий плавную работу в приложениях и играх.

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ecno Pova 6 Neo (от 13 600 рублей)

Последним в подборке стал Tecno Pova 6 Neo — отличный вариант для тех, кто ценит длительное время работы без подзарядки. Смартфон оснащён аккумулятором на целых 7000 мАч, что позволяет использовать его активнее без необходимости частой зарядки. Поддержка быстрой зарядки (33 Вт) также ускоряет процесс восстановления энергии. Устройство имеет 6,78-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, что делает его идеальным для динамичных игр и плавного просмотра контента. Основная камера на 50 Мп позволяет снимать достаточно качественные фото, а производительность обеспечивает всё тот же процессор Helio G99.

Все три модели подходят для повседневного использования, просмотра видео и даже игр. Конечно, они не потянут максимальные настройки в самых требовательных играх, но для своего ценового сегмента эти смартфоны предлагают отличное соотношение цены и качества.