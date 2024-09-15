Недавно космическое агентство Китая завершило важную миссию, совершив посадку своего многоразового космического корабля. Государственные СМИ подчеркнули, что этот успех откроет новые возможности для будущих полетов в оба конца и сделает их более доступными, особенно в мирных целях исследования космоса.

Аналитики же указывают, что, хотя пока нет доказательств использования китайского космического самолета в качестве оружия, знания, полученные во время его полетов, могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях. Клейтон Своуп, заместитель директора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, отметил, что любые уроки, извлеченные из эксплуатации этого аппарата, окажутся полезными для Китая и его потенциала в космической обороне. Он также подчеркнул, что этот опыт поможет Китаю наработать практические навыки работы в космосе и, возможно, будет использован для разработки технологий противокосмического оружия.

Сравнивать китайский космический самолет с американским X-37B сложно, отмечают эксперты, поскольку обе программы окутаны секретностью. Однако X-37B имеет за плечами более долгую историю эксплуатации. Его последняя миссия, завершившаяся в ноябре 2022 года, установила рекорд по продолжительности пребывания на орбите — 908 дней. США представляют X-37B как многоразовый беспилотный космический аппарат, который играет важную роль в развитии космических технологий, проводя эксперименты и тестируя новые возможности.

Последняя миссия X-37B включала эксперименты на разных орбитах, исследование космических объектов и изучение воздействия радиации на материалы, предоставленные НАСА, включая семена растений. Однако существуют также подозрения о скрытных целях этих миссий, особенно в отношении запуска небольших спутников с борта аппарата. Независимый американский фонд «Безопасный мир» отметил, что секретность вокруг запуска таких спутников может свидетельствовать как о разведывательных операциях, так и о тестировании наступательных технологий.

Эксперты также считают, что Китай ориентируется на американскую программу как на эталон для своей собственной. Как заявил Брендан Малвани, директор Китайского института аэрокосмических исследований, сам факт, что Китай смог создать многоразовый космический аппарат, говорит о его значительных достижениях. Он подчеркнул, что долгий срок пребывания китайского аппарата на орбите и его успешное возвращение демонстрируют серьезные инвестиции страны в космические технологии.

Малвани также отметил, что Китай, будучи второй по значимости космической державой в мире, активно сокращает разрыв с США, продвигаясь вперед сразу в военной, научной и коммерческой сферах.