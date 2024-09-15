Мадридский «Реал» 13 сентября продлил контракт с украинским вратарём Андреем Луниным. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2029/2030. Важным изменением стал значительный рост зарплаты: теперь украинец будет получать €4,5 млн в год, вместо прежних €2,5 млн. Это стало хорошим шагом для обоих сторон, укрепивших свою долгосрочную связь.

Лунин провел 31 матч за «Реал» в прошлом сезоне, пропустив 32 гола и сыграв 12 игр «на ноль». В этом сезоне он пока не выходил на поле, так как основным вратарем остаётся бельгиец Тибо Куртуа, который получает около €9 млн в год. Лунин осознаёт, что конкурировать с Куртуа будет непросто, но, несмотря на интерес со стороны таких клубов, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», решил остаться в «Реале».

Marca отмечает, что Андрей долго сомневался, продолжать ли карьеру в мадридском клубе. Несмотря на возможности уйти в другие топ-клубы, в которых конкуренция на позиции вратаря была бы менее острой, Лунин и руководство «Реала» договорились о новом контракте. Такой шаг был выгоден для обеих сторон: «Реал» избежал потери талантливого вратаря в 2025 году, когда у Лунина мог бы закончиться контракт, а сам Андрей получил долгожданную стабильность.

Лунин понимает, что пока основная ставка делается на Куртуа, но верит в свои шансы проявить себя в новом сезоне. В прошлом сезоне бельгиец часто был травмирован, и Лунин получил много игрового времени. Однако перед сезоном 2023/2024 Куртуа снова перенес серьезную травму – разрыв крестообразных связок, после чего ему пришлось восстанавливаться. Несмотря на успешное возвращение к марту, Куртуа снова выбыл из-за травмы мениска. Это дало Лунину возможность быть основным вратарем на время.

Пока Куртуа восстанавливается и играет в стартовых матчах сезона, Лунин готов ждать и искать возможности показать свои навыки. Главный тренер команды Карло Анчелотти всегда предпочитает Куртуа на ключевых матчах, считая его одним из лучших вратарей мира. Репутация Тибо в команде заслуживает уважения, а его опыт и достижения делают его неоспоримым первым номером в глазах тренера и болельщиков.

Тем не менее, будущее Лунина остаётся открытым. Несмотря на продление контракта, смена клуба всегда возможна. Стоимость Андрея на Transfermarkt оценивается в €25 млн, а в его новом соглашении с «Реалом» указана сумма отступных в размере €35 млн. Это делает его привлекательным вариантом для других топ-клубов Европы, особенно если возникнут проблемы с основным вратарем в этих командах.

Контракт Лунина не только увеличил его зарплату, но и дал ему новые перспективы на будущее. Пока Куртуа в строю, украинцу придется довольствоваться ролью второго номера, однако в длинном и изнурительном сезоне могут случиться неожиданности. Если Тибо останется здоровым, Лунин сможет воспользоваться возможностью перехода в другой клуб в зимнее трансферное окно или в межсезонье-2025.