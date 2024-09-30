В Астраханской области врачи сумели спасти жизнь 12-летнему мальчику, который получил серьёзные ожоги после падения в костер. Трагический инцидент произошёл во время семейного отдыха. Вова, как зовут ребёнка, вместе с братом сидел у огня, когда сломалась ножка стула, и мальчик рухнул прямо в костер. Одежда на нём моментально вспынула. Спасти Вову помог его брат, который быстро среагировал и посоветовал ему прыгнуть в воду.

В результате падения мальчик получил обширные ожоги, которые затронули около 60% поверхности тела. В тяжёлом состоянии ребёнка срочно доставили в детскую областную больницу. После 25 дней интенсивного лечения врачи перевели его в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы.

Состояние мальчика оставалось критическим, он столкнулся с септическим шоком. Медицинский персонал провёл три сложные операции, включая пересадку кожи, чтобы восстановить пострадавшие участки. Врачи отметили, что процесс восстановления потребует длительной реабилитации.

В лечении участвовала целая команда специалистов, а заботу о ребёнке ежедневно проявляли медсёстры и санитарки. Этот случай стал первым подобным для отделения, что вызвало особую тревогу у медиков.

Благодаря усилиям врачей и внимательному уходу персонала, Вова смог встать на ноги и сейчас продолжает реабилитацию в детской больнице.