В Курской области погиб учитель истории с позывным «Ганс», который добровольно ушел на фронт, чтобы защищать свою родину. По сообщению РИА Новости, помимо преподавания истории, он также управлял детским садом, что делало его известной личностью в городе.

Командир с позывным «Сальза» рассказал, что Ганс дважды получал ранения во время боевых действий в Курской области. Однако, несмотря на травмы, каждый раз после лечения он возвращался на передовую, продолжая сражаться бок о бок с товарищами.

В одном из своих интервью Ганс подчеркивал, что снабжение войск было отличным, а боевой дух среди солдат оставался высоким. Мысли об отступлении отсутствовали, каждый был настроен двигаться только вперед, несмотря на все трудности.