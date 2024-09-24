Осенью цены на отдых у Черного моря обещают приятно удивить туристов значительными скидками. Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что на курортах России и Абхазии стоимость проживания в отелях с конца сентября может упасть на 50-60%.

В течение лета 2024 года средняя цена за сутки в отелях Краснодарского края составляла около 10 тысяч рублей, а в Крыму — чуть меньше 9 тысяч. Но с наступлением бархатного сезона, цены начинают значительно снижаться, делая отдых более доступным для туристов.

Например, в Сочи недельное проживание в трехзвездочном отеле в начале октября на двоих обойдется примерно в 64 тысячи рублей с включенными завтраками, что на 20% дешевле по сравнению с июлем. В Крыму за аналогичный срок можно будет отдохнуть всего за 38 тысяч рублей на двоих.

Особенно привлекательные предложения ждут туристов в Абхазии. Отели Пицунды предлагают скидки до 55% на конец сентября, а в начале октября скидки составят 20% при бронировании стандартного номера и до 65% на улучшенные варианты размещения.