Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование распространенных мифов о безопасности в интернете и использовании смартфонов. Эксперты рассмотрели, какие из популярных утверждений действительно содержат долю правды, а что является лишь заблуждением и поделились выводами с порталом Gazeta.ru.

Пароль для роутера: кто вам угрожает?

Многие считают, что если роутер не защищен паролем, соседи могут следить за вашей активностью в сети. Отчасти это верно, но настоящую угрозу представляют не столько соседи, сколько злоумышленники. Оставленная без защиты сеть — это прямой доступ к вашим личным данным, поэтому важно установить надежный пароль для роутера.

Безопасны ли зарядные устройства в общественных местах?

Зарядка телефона в общественном месте кажется безопасной, однако эксперты предупреждают: через общие зарядные устройства в ваше устройство могут проникнуть вредоносные программы. Лучше всегда использовать свои собственные зарядные устройства и избегать подключения к незнакомым источникам питания.

Нужно ли закрывать приложения вручную?

Многие думают, что закрытие неиспользуемых приложений вручную экономит заряд батареи и снижает нагрузку на телефон. Однако это миф. Современные смартфоны сами приостанавливают работу ненужных приложений, не потребляя лишние ресурсы. Закрытие программ вручную не оказывает никакого положительного эффекта.

Режим энергосбережения: помогает ли он?

Еще один миф касается режима энергосбережения. Многие уверены, что этот режим ускоряет работу телефона, но на самом деле он может замедлить работу приложений, поскольку отключает или ограничивает некоторые функции для экономии заряда. Смартфон работает дольше, но не быстрее.

Удаление аккаунтов из соцсетей: исчезнут ли данные?

Существует заблуждение, что после удаления аккаунта из социальных сетей все данные автоматически удаляются с серверов. На практике этот процесс может занимать годы, прежде чем информация полностью исчезнет. Так что, даже удалив аккаунт, будьте готовы, что данные могут сохраняться на серверах продолжительное время.

Зарядка на ночь: миф или реальность?

Многие опасаются, что зарядка телефона на ночь может повредить аккумулятор. В современных смартфонах встроены контроллеры, которые предотвращают перезарядку, но постоянная активация этих механизмов может со временем повредить батарею. Поэтому оставлять телефон на зарядке каждую ночь всё же нежелательно.

Звонит ли настоящая служба безогпасности банка?

Широко распространено мнение, что банк может позвонить, если заметит подозрительные действия на вашем счете. На самом деле это миф. Банк обычно сначала блокирует подозрительную транзакцию, а затем отправляет уведомление через СМС или мобильное приложение.

Телефон и банковская карта: стоит ли беспокоиться?

Некоторые полагают, что телефон может размагнитить банковскую карту, если они находятся рядом, например, под чехлом. Однако это также миф: магнитное поле смартфона недостаточно сильно, чтобы повлиять на магнитную полосу карты.

iPhone и вирусы: защищены ли пользователи?

Многие владельцы iPhone убеждены, что их устройства защищены от вирусов, в отличие от Android или Windows. Это заблуждение. Вирусы могут атаковать любые устройства, включая iPhone, особенно если пользователь загружает файлы или программы из ненадежных источников.

Быстрое устаревание смартфонов: миф или реальность?

Часто говорят, что производители специально создают смартфоны, которые быстро устаревают. В этом утверждении есть доля правды. Производителям выгодно, чтобы техника выходила из строя или морально устаревала, побуждая пользователей покупать новые модели.

Заключение

По мнению экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества, многие из распространенных мифов связаны с устаревшими представлениями или страхом перед новыми технологиями. Некоторые из них безобидны, но другие могут быть потенциально опасны, особенно если речь идет о личных данных и безопасности в интернете.