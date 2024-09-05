В Курской области продолжаются ожесточенные бои между российской армией и подразделениями ВСУ. Группировка ВС РФ «Север» сообщила о том, что украинские войска бросили остатки своих пехотных сил на попытку прорыва в направлении Курской АЭС и города Льгова. Воины российской группировки успешно отразили семь атак, в которых участвовало более 100 украинских боевиков. В ходе этих боев было уничтожено около 40 украинских солдат.

Особо тяжелые столкновения происходили в районе Малой Локни, где украинским силам не удалось прорваться благодаря слаженной работе российской армии. Также ранее российские артиллерийские подразделения нанесли успешный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной зоне.

Сообщается, что атаки ВСУ направлены на дестабилизацию и подрыв обороны в приграничных регионах, однако российские войска продолжают успешно сдерживать попытки противника.