В ходе слушаний по делу о трагедии с батискафом Titan в США был допрошен эксперт по подводным аппаратам Карл Стэнли. Он поделился своими наблюдениями о личности основателя компании OceanGate Стоктона Раша, предоставив новые детали о его подходе к рискам и опасности, пишет Fox News.

Стэнли охарактеризовал Раша как человека, сознательно идущего на риск ради славы. По его словам, Раш стремился оставить след в истории, несмотря на то, что понимал все возможные последствия, включая летальный исход. Такое отношение к риску, как считает эксперт, объяснялось его желанием добиться признания, даже ценой своей жизни.

Особенно показательно то, что Раш, по словам Стэнли, не боялся возможной гибели на глубине океана. Это, как он полагал, могло избавить его от ответственности за любые допущенные ошибки в ходе экспедиций. Стоктон Раш был не просто предпринимателем, но и потомком известных исторических личностей его предки, Ричард Стоктон и Бенджамин Раш, подписали Декларацию независимости США. По мнению эксперта, это усиливало его стремление к великим свершениям.

В 2023 году батискаф Titan, на борту которого находились пять человек, пропал во время экспедиции к останкам легендарного «Титаника». Это трагическое событие привлекло к себе международное внимание и стало ещё одной катастрофой, связанной с деятельностью Раша.

Стоит отметить, что батискаф Titan не был первым проектом Стоктона Раша, который закончился катастрофой. Эксперты вспоминают, что это не единственный случай, когда его подводные аппараты попадали в опасные ситуации из-за недостатков в конструкции.