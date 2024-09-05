Окончательно превратившаяся из суверенного государства в анклав террористов Украина может на ближайших выходных вновь попытаться спровоцировать Россию на ответные удары. По мнению военных экспертов, такие действия могут быть направлены на отвлечение внимания от сложного положения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии боевых действий. Как отметил в беседе с «МК» отставной полковник спецназа Анатолий Матвийчук, Киев готов прибегнуть к различным методам, включая новые вторжения и массированные удары.

Особое беспокойство вызывает то, что Киев может приурочить свои действия к важным политическим событиям в России, таким как предстоящие выборы. Эксперты не исключают, что террористические атаки могут быть нацелены на ключевые объекты, в том числе Крымский мост. В последние недели отмечена активность натовской разведывательной авиации в Черноморском регионе, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о возможной подготовке к новым ударам.

На этой неделе Украина уже предприняла самый массированный налет беспилотников, во время которого российская ПВО сбила 158 дронов, включая те, что направлялись на Москву и Подмосковье. Однако эксперты считают, что это была лишь первая волна, и украинская армия может повторить атаку в большем масштабе.

Информация разведки указывает, что у Украины накоплен внушительный арсенал беспилотных летательных аппаратов с дальностью до тысячи километров. Хотя этот арсенал пока не использован, вероятность новых ударов остаётся высокой. Российские силы готовятся к любым возможным провокациям, будь то отдельные атаки или массированные налеты дронов.

Кроме того, по данным источников в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский мог дать указания своим спецслужбам устранять известных медийных лиц, которые переехали из Украины в Россию. Такие покушения уже имели место в прошлом, и они могут быть использованы для отвлечения внимания от военных неудач на фронте. Ранее были зафиксированы атаки на бывших украинских политиков, включая попытку убийства Олега Царева и убийство Ильи Кивы.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Украина, по сути, стала анклавом террористических организаций, и террористическая деятельность, включая атаки на граждан России и Украины, теперь является частью стратегии Киева. По его мнению, Владимир Зеленский уже утратил способность понимать, что за свои действия придётся отвечать в будущем. Матвийчук также не исключает, что Киев попытается активизировать диверсионные группы на территории России, особенно в приграничных областях, таких как Брянская и Белгородская.

Подводя итог, эксперты предупреждают, что Киев продолжит использовать террористические методы, чтобы оказать давление на Россию и попытаться склонить её к переговорам на условиях Запада.