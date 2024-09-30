В Краснодарском крае произошла жуткая авария: рейсовый автобус, в котором ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополя, столкнулся с грузовиком и загорелся. Авария случилась вечером 29 сентября неподалёку от станицы Старокорсунская. В результате ДТП погиб водитель грузовика, а 29 человек, включая троих детей, получили травмы.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар — Ставрополь. Водитель автобуса пытался маневрировать, чтобы избежать удара, но фура ударила в боковую часть транспортного средства, после чего оба автомобиля загорелись. Видео с места дорожно-траспортного происшествия показало МЧС.

По информации МВД, 49 пассажиров находились в автобусе на момент аварии. Выжившие пассажиры получили помощь от проезжавших мимо очевидцев, которые выбивали окна камнями, чтобы помочь людям выбраться из охваченного огнём салона.

Один из очевидцев, житель Кубани по имени Никита, рассказал, что, увидев начинающийся пожар, остановился и побежал на помощь. Вместе с другими людьми они разбили окна автобуса, чтобы пассажиры могли эвакуироваться. Никита вспоминает, что огонь распространялся очень быстро, но благодаря действиям неравнодушных людей все пассажиры смогли выбраться из автобуса до того, как пламя полностью охватило транспорт.

В результате столкновения 29 человек обратились за медицинской помощью, девятерым из них понадобилась госпитализация. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое, трое детей находятся в состоянии средней тяжести.