В приграничном районе Курской области российский вертолет Ми-28НМ, также известный как «Ночной охотник», разромил скопление украинской техники и личного состава. Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее работу экипажа. По данным ведомства, операция была проведена с высокой точностью благодаря данным разведки, что позволило оперативно выявить и уничтожить цели противника.

На кадрах видно, как вертолет наносит по врагу сокрушительные удары, а затем без происшествий возвращается на базу.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ успешно предотвратили попытку наступления ВСУ в этом же регионе. Украинским войскам не удалось продвинуться в районе населенных пунктов Комаровка, Коренево и Ольговка. В ходе боевых действий противник понес значительные потери: было уничтожено около 25 человек, три автомобиля и две бронированные машины.

Ситуация на границе Курской области продолжает оставаться напряженной. Российские силы успешно отражают попытки украинских войск нанести удары по важным объектам в регионе, используя оперативные данные разведки и современные средства борьбы, такие как «Ночные охотники».