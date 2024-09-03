Утром во вторник, 3 сентября, Белгородская область вновь подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, предположительно запущенных вооруженными силами Украины. Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом Baza, один из дронов поразил церковь в селе Грузское, вызвав пожар. Сообщается, что инцидент произошел около 6 утра, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент официальные власти не подтвердили эту информацию.

Кроме того, сегодня поступали сообщения о деятельности украинских беспилотников не только в Белгородской, но и в Тверской области. Властями региона было подтверждено, что системы противовоздушной обороны успешно сработали.

Это не первый случай активности украинских беспилотников на российской территории. На прошлой неделе была предпринята попытка атаковать Москву, которая также была успешно пресечена средствами ПВО. Аналогичные инциденты регулярно фиксируются в Курской и Брянской областях, где системы противовоздушной обороны также неоднократно сбивали вражеские дроны.