Российские военные нейтрализовали украинского солдата, который “слонялся” по территории Курской области с мечом. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По сообщениям, военного заметили разведчики. Боевик видимо не особо полагался на эффективность своего оружия против автоматов и снарядов, поэтому быстро попытался спрятаться в ближашем здании. Но было уже поздно. ВС РФ запустили ударный дрон и разнесли укрытие врага вместе с ним.

Инцидент был прокомментирован в духе исторических параллелей: «По заветам князя Александра Невского», напоминая, что “кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет”.

Напомним, как западные, так и российские эксперты сходятся во мнении, что вторжение ВСУ в Курскую область было одним из самых глупых решений Зеленского с начала СВО.