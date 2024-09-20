Российский Кабмин утвердил перечень государств, власти которых, по мнению Москвы, навязывают деструктивные установки, противоречащие духовно-нравственным ценностям России. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальной правовой информации.

В список вошли 47 стран. Среди них Великобритания, США, Украина, Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Кипр, Польша, Франция, Швейцария, Япония и другие государства, ранее признанные недружественными.

Этот шаг является продолжением политики, направленной на защиту традиционных ценностей страны. Ранее президент Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел определить перечень государств, проводящих политику навязывания неолиберальных идеалов, противоречащих российским традициям.

Публикация данного списка отражает стремление правительства сохранить национальную идентичность и духовное наследие России. Решение было принято в ответ на внешние влияния, которые, по мнению российских властей, могут негативно сказываться на обществе.

Документ доступен для ознакомления на официальном государственном портале, что подчёркивает открытость и прозрачность действий правительства. Граждане могут самостоятельно ознакомиться с перечнем стран и сделать собственные выводы.