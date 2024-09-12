На Северском направлении операторы российских ударных FPV-дронов обнаружили и уничтожили вражеский расчёт БпЛА, успешно проведя операцию по ликвидации противника. Сначала с помощью воздушной разведки «Южной» группировки войск было выявлено место запуска квадрокоптера украинских сил. После того как координаты были переданы ударным дронам, началась детальная координация действий.

Военные продолжали наблюдать за позицией противника, помогая оператору ударного FPV-дрона точно навести беспилотник на цель. В реальном времени был зафиксирован результат удара – позиции украинского расчета беспилотников вместе с личным составом были полностью уничтожены.

Эта операция ещё раз продемонстрировала важность слаженной работы и координации между подразделениями на поле боя, где современные технологии играют ключевую роль в борьбе с противником.