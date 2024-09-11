Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы операторов беспилотников группировки войск “Север” по разминированию территории в приграничной зоне Курской области. Этот метод, названный “воздушным разминированием”, позволяет безопасно обезвреживать взрывоопасные объекты, оставленные украинскими боевиками передает издание “Известия”.

Процесс начинается с запуска дрона-разведчика, который обследует территорию на минимальной высоте, выявляя мины, неразорвавшиеся снаряды и другие опасные объекты. Операторы находятся на безопасном расстоянии, что снижает риск для личного состава.

После обнаружения опасных предметов запускается специальный беспилотник, который сбрасывает снаряд на объект, подрывая его на месте. Этот метод позволяет быстро и эффективно очищать территорию, не подвергая опасности сапёров, особенно учитывая, что современные мины могут быть оснащены сейсмическими или лазерными датчиками, которые реагируют на приближение человека.

Применение беспилотников в разминировании стало особенно важным на фоне использования ВСУ сложных взрывных устройств и активной работы их дронов. Такой подход позволяет сохранять мобильность и безопасность российских военных, которые после выполнения задачи быстро меняют позиции, чтобы избежать риска ответных атак.