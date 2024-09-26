25 сентября ушел из жизни любимый актёр Роман Мадянов, причиной стал рак легкого. За несколько недель до этого подобная участь постигла и знаменитого ведущего Александра Маслякова. Эти трагедии часто порождают чувство безысходности, особенно если речь идёт о известных людях. Многие начинают думать, что если они не смогли победить болезнь, то простым смертным и вовсе не на что надеяться. Однако, специалисты убеждены, что это заблуждение.

За последние десятилетия подходы к лечению рака кардинально изменились. Многие злокачественные опухоли, считавшиеся неизлечимыми, теперь успешно лечатся даже на поздних стадиях. Профессор и член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков поясняет: даже в тех случаях, где полное исцеление пока недостижимо, современные методы терапии позволяют контролировать болезнь и значительно продлевать жизнь пациента. Подходы к лечению становятся более бережными, уменьшаются побочные эффекты и осложнения, а реабилитация пациентов развивается.

Революционным шагом в борьбе с онкологией стала иммунотерапия, за открытия в этой области присуждена Нобелевская премия в 2018 году. Иммунотерапевтические методы не дают раковым клеткам обмануть иммунную систему, что позволяет успешно справляться с некоторыми ранее неизлечимыми формами рака, даже на последних стадиях и при наличии метастазов.

Одним из перспективных направлений является разработка вакцин против рака. Так, в августе «Комсомолка» сообщала о пациенте, который впервые получил экспериментальную вакцину от рака легкого. Прогнозы медиков давали ему лишь несколько месяцев жизни, но новый препарат внушил надежду.

Николай Жуков подчеркнул, что важно говорить о тех, кто сумел победить болезнь. Когда известные люди умирают от рака, об этом узнают многие. Но случаи выздоровления, как правило, остаются в тени. По словам Жукова, в нашей стране есть множество публичных людей, которые либо полностью победили рак, либо успешно борются с ним долгие годы.

Врачи настаивают: нельзя воспринимать рак как неизбежный приговор. Каждый шаг может приблизить появление новых эффективных методов лечения. А лучший способ снизить риск заболеваемости — это вести здоровый образ жизни и регулярно проходить медицинские обследования. Исследования показывают, что у людей, которые не курят, придерживаются сбалансированной диеты и занимаются физическими упражнениями, вероятность развития рака значительно ниже. Регулярные профосмотры, включающие онкоскрининги, помогают выявить болезни на ранних стадиях, что в разы увеличивает шансы на успешное лечение.